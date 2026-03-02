Трамп заявил, что операция против Ирана продлится около четырех недель

— Мы посчитали, что это займет около четырех недель. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю сложность (операции — прим. «ВМ»), на это уйдет четыре недели или меньше, — сказал американский лидер в интервью.
Трамп подчеркнул, что Иран — «большая страна», но не исключил, что операция может завершиться быстрее запланированного срока.
Кроме того, Трамп в понедельник, 2 марта, опубликовал в социальной сети Truth Social видеообращение, в котором заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться до полного выполнения поставленных задач.
28 февраля Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».