Трамп заявил, что операция против Ирана продлится около четырех недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться примерно четыре недели или меньше. Об этом он рассказал в воскресенье, 1 марта, в интервью британской газете Daily Mail.

— Мы посчитали, что это займет около четырех недель. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю сложность (операции — прим. «ВМ»), на это уйдет четыре недели или меньше, — сказал американский лидер в интервью.

Трамп подчеркнул, что Иран — «большая страна», но не исключил, что операция может завершиться быстрее запланированного срока.

Кроме того, Трамп в понедельник, 2 марта, опубликовал в социальной сети Truth Social видеообращение, в котором заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться до полного выполнения поставленных задач.

28 февраля Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

