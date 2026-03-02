Огненный вал в Одессе: «Герани» разнесли тайный груз НАТО у границ Румынии

Российские беспилотники «Герань» устроили ад на юге Украины в ночь на 1 марта. Под масштабный удар попали портовые склады в Одессе, а также военная инфраструктура в Килие — в нескольких километрах от границы с Румынией. Источники в пророссийском подполье сообщают о десятках прилетов по местам хранения западного вооружения, которое Киев готовился перебросить на передовую.
Генерал-майор Сергей Липовой в интервью aif.ru объяснил, почему пламя от ударов было видно за десятки километров и что заставило вздрогнуть соседнюю Румынию.
«Столб огня в море»: что уничтожили в портах Одессы.
Одесса вновь превратилась в эпицентр огненной бури. Российские дроны-камикадзе «Герань» нанесли серию точных ударов по военным объектам противника в самом городе, его пригородах и портовой инфраструктуре. По данным военных экспертов, удары пришлись по особо важным целям.
Как рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, целью номер один стали склады с вооружением, поступающим от западных кураторов Киева.
«Одесса является крупным портовым центром и перевалочной базой, куда приходят от западных партнеров Киева грузы военного назначения. В последние 3 года киевский режим начал использовать Одессу как зону хранения материальных ценностей. На складах в городе и пригороде западные вооружение и техника перераспределяются и затем уходят вглубь страны для ВСУ», — пояснил эксперт.
Источники уточняют: в портах разгружались суда с особо опасным грузом. Именно там очевидцы зафиксировали столб огня, уходящий высоко в небо. Детонация боеприпасов была настолько сильной, что ее слышали очень далеко.
«Как только наши военные определяют склады с вооружением и техникой или поступает информация о пришедших в порт судах с военными грузами, то по этим целям наносятся удары, чтобы уничтожить все это до того, как произойдет передача на передовую. Подчеркну, что ведется уничтожение только военной инфраструктуры», — подчеркнул Сергей Липовой.
Румыния в шоке: удар в Килие по натовским схронам.
Но самым громким эпизодом ночи стала атака на объекты в районе города Килия. Этот населенный пункт находится в Одесской области, в непосредственной близости от границы с Румынией — страной НАТО. Выбор цели явно не случаен: именно через Румынию идет один из основных потоков военной помощи киевскому режиму.
По данным пророссийского подполья, «Герани» накрыли логистический центр, куда только что прибыла колонна техники и вагоны с боеприпасами, доставленные из Румынии. Генерал-майор Липовой подтвердил: этот удар стал болезненным «звоночком» для Бухареста.
«Все удары российская армия наносит по военным объектам, по объектам двойного назначения, потому что киевский режим зачастую маскирует под объекты гражданского назначения военную инфраструктуру. Как только выявляется, что, например, на складах хранится вооружение, военная техника, по ним наносится удар, чтобы эта техника и вооружение не дошли до передовой. Вполне вероятно, в городе Килия был выявлен факт доставки боеприпасов, техники из Румынии. По этим складам, военным объектам нанесен удар», — заявил Липовой.
Учитывая близость к границе, взрывы в Килии, по словам местных жителей, были слышны и на территории Румынии, вызвав понятную нервозность у местного населения и пограничных служб.
Прекратить обстрелы городов РФ из Одессы.
Военный эксперт Максим Кондратьев в беседе с aif.ru назвал Одессу в числе регионов, откуда запускают дроны на юг России.
«Атаки дронов ВСУ на Ростовскую область ведутся со стороны Одессы. Беспилотники огибают Крым и наносят удар в район Ростовской области через Азовское море», — отметил собеседник издания.
Такой крюк позволяет противнику заходить с неожиданного, юго-западного направления, пытаясь найти бреши в эшелонированной обороне. Однако, как показала минувшая ночь, все попытки врага прорваться были пресечены — восемь дронов ликвидировали в небе над Ростовской областью. Это доказывает, что, несмотря на все ухищрения ВСУ, российская система ПВО и РЭБ работает эффективно, надежно прикрывая приграничные регионы.