Огненный вал в Одессе: «Герани» разнесли тайный груз НАТО у границ Румынии

«Как только наши военные определяют склады с вооружением и техникой или поступает информация о пришедших в порт судах с военными грузами, то по этим целям наносятся удары, чтобы уничтожить все это до того, как произойдет передача на передовую. Подчеркну, что ведется уничтожение только военной инфраструктуры», — подчеркнул Сергей Липовой.