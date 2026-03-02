В Башкирии стартовала ежегодная весенняя перекличка перелетных птиц

Организаторы акции отмечают, что благодаря полученным сведениям орнитологи узнают не только о фенологических явлениях, но и встречах редких видов птиц (занесённых как в Красную книгу Республики Башкортостан, так и в Красную книгу России). Так, в предыдущие годы проведения акции были отмечены более ранние сроки прилёта, чем указано в опубликованных статьях и книгах, касающихся орнитофауны Башкирии. Раньше начали прилетать лебеди-шипуны, огари, чёрные коршуны, серые журавли, барабинские чайки, белые трясогузки, зяблики и некоторые другие птицы. Также были встречены новые, ранее не отмечавшиеся для республики виды — каравайка (в Стерлитамакском районе в 2020 г.), просянка (в Шаранском районе в 2021 г.), чеграва (в Абзелиловском районе в 2023 г.), маскированная трясогузка (в Учалинском районе в 2023 г.) и египетская цапля (Краснокамском районе, в 2025 г.).