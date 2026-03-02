В Башкирии стартовала ежегодная весенняя перекличка перелетных птиц

Жителей Башкирии приглашают принять участие в традиционной акции по подсчету перелетных птиц «Весенняя перекличка-2026». Она стартовала в первый день весны и продлится до 31 мая.
Организаторами акции выступают Русское географическое общество в Башкирии, проект «Атлас птиц города Уфы» и геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау».
Условия участия в акции просты: нужно снять на фотоаппарат, видеокамеру или мобильный телефон перелётных птиц, разместить фото или видео в группе Наблюдатели природы Башкирии в соцсети «ВКонтакте». Можно также прислать снимки на номер 8−937−35−61−340 (Telegram, WhatsApp, Max) или в проект «Весна: день за днем-2026. Республика Башкортостан» на сайте INaturalist. В комментариях необходимо указать количество пернатых и место съёмки.
Все сведения будут включены в подекадные обзоры, которые будут размещаться в вышеупомянутой группе во «ВКонтакте», а также на сайте Атласа птиц Уфы.
Авторов уникальных материалов ждут призы.
Организаторы акции отмечают, что благодаря полученным сведениям орнитологи узнают не только о фенологических явлениях, но и встречах редких видов птиц (занесённых как в Красную книгу Республики Башкортостан, так и в Красную книгу России). Так, в предыдущие годы проведения акции были отмечены более ранние сроки прилёта, чем указано в опубликованных статьях и книгах, касающихся орнитофауны Башкирии. Раньше начали прилетать лебеди-шипуны, огари, чёрные коршуны, серые журавли, барабинские чайки, белые трясогузки, зяблики и некоторые другие птицы. Также были встречены новые, ранее не отмечавшиеся для республики виды — каравайка (в Стерлитамакском районе в 2020 г.), просянка (в Шаранском районе в 2021 г.), чеграва (в Абзелиловском районе в 2023 г.), маскированная трясогузка (в Учалинском районе в 2023 г.) и египетская цапля (Краснокамском районе, в 2025 г.).