«Мы серьезно попали»: в США рассказали о последствиях атаки на Иран

«Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. И сейчас, похоже, это с нами случилось», — отметил подполковник.
Дэвис подчеркнул, что у Вашингтона просто недостаточно ресурсов, чтобы поддерживать интенсивность ударов длительное время. Он уточнил, что США подержатся максимум несколько недель при правильном распределении сил.
Отставной военный добавил, что если конфликт затянется и потери США будут увеличиваться, то Вашингтону и Тель-Авиву придется столкнуться с растущим давлением.
Ранее KP.RU сообщал, что 28 февраля США и Израиль запустили крупномасштабную военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп уточнил, что операция может продлиться до четырех недель.