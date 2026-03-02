Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы серьезно попали»: в США рассказали о последствиях атаки на Иран

Подполковник Дэвис: операция США против Ирана изначально пошла не по плану.

Источник: Комсомольская правда

Операция США и Израиля против Ирана не оправдала ожиданий с самого начала. Об этом заявил подполковник американкой армии в отставке Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале.

«Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. И сейчас, похоже, это с нами случилось», — отметил подполковник.

Дэвис подчеркнул, что у Вашингтона просто недостаточно ресурсов, чтобы поддерживать интенсивность ударов длительное время. Он уточнил, что США подержатся максимум несколько недель при правильном распределении сил.

Отставной военный добавил, что если конфликт затянется и потери США будут увеличиваться, то Вашингтону и Тель-Авиву придется столкнуться с растущим давлением.

Ранее KP.RU сообщал, что 28 февраля США и Израиль запустили крупномасштабную военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп уточнил, что операция может продлиться до четырех недель.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше