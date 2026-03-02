Трамп заговорил о смене власти в еще одной стране: за кого США хотят взяться после Венесуэлы и Ирана

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на перспективу смены режима на Кубе. По данным издания The Atlantic, американский лидер черпает уверенность из недавнего задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро и совместных с Израилем ударов по Ирану.