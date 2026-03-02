Ричмонд
Трамп заговорил о смене власти в еще одной стране: за кого США хотят взяться после Венесуэлы и Ирана

Atlantic: Трамп верит в возможность смены власти на Кубе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на перспективу смены режима на Кубе. По данным издания The Atlantic, американский лидер черпает уверенность из недавнего задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро и совместных с Израилем ударов по Ирану.

«Президент чувствует: “Все идет как по маслу, все работает”», — сказал в беседе с изданием чиновник из администрации США.

Напомним, что в начале января президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были «захвачены и вывезены» за пределы страны.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. В результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Немногим позже Трамп не стал давать гарантий безопасности иранцам, которых призывает выступить против официального руководства страны.

