В Омске полицейские поймали незаконного «бомбилу», работающего на вокзале

При проверке выезжающего с железнодорожного вокзала автомобиля ВАЗ, сотрудниками Госавтоинспекции был задержан 54-летний водитель этого транспортного средства. При общении с его тремя пассажирами, сотрудники полиции установили факт незаконного бизнеса — водитель уговорил прибывших поездом пассажиров воспользоваться его автомобилем для поездки в районный поселок Черлак. При этом, мужчина взял деньги со всех трех человек.