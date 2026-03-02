В Омске полицейские поймали незаконного «бомбилу», работающего на вокзале

Незаконный бизнес таксиста прервали сотрудники Госавтоинспекции на улице Леконта. Водитель автомобиля ВАЗ попался с поличным — он уговорил граждан, вышедших с поезда, довезти за деньги в районный поселок Черлак.
При проверке выезжающего с железнодорожного вокзала автомобиля ВАЗ, сотрудниками Госавтоинспекции был задержан 54-летний водитель этого транспортного средства. При общении с его тремя пассажирами, сотрудники полиции установили факт незаконного бизнеса — водитель уговорил прибывших поездом пассажиров воспользоваться его автомобилем для поездки в районный поселок Черлак. При этом, мужчина взял деньги со всех трех человек.
Теперь в отношении незаконного «бомбилы» составлены административные материалы. Также в полиции напоминают омичам, что нелегальные перевозчики часто пренебрегают требованиями безопасности, не проходят предрейсовые медицинские осмотры и не следят за техническим состоянием транспорта. Это все создает угрозу жизни и здоровью пассажиров.