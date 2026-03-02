Жена капитана омского «Авангарда» не может улететь из ОАЭ

По данным Ассоциации туроператоров, улететь домой не могут несколько тысяч российских туристов. Среди них есть и отдыхающие из Омска.
Так, стало известно, что вылететь из страны не смогла жена капитана омского «Авангарда» Виолетта Шарипзянова, которая отдыхала в некотором отдалении от Дубая. По ее словам, в отеле была суета, после выселения они возили чемоданы по отелю, пытались получить какую-то информацию, но в итоге вернулись в свои номера. Шарипзянова, которая, к слову, находится в положении, также рассказала, что слышны громкие звуки, но где-то «далеко». Она добавила, что в ее отеле было тихо, однако теперь к отелю приехало множество машин, то есть люди, по-видимому, покидают Дубай.
«Ждем какой-либо информации. Но у нас было тихо. У нас вчера днем два раза прям бахнуло, видимо, сбили, но далеко от нас. И вот сейчас просто три подряд, но у нас прям все чисто, то есть это все равно далеко происходит где-то», — рассказала Виолетта Шарипзянова.
Вечером воскресенья, 1 марта 2026 года, жена капитана «Авангарда» добавила, что никаких новостей нет.
«Никаких новостей. Мы просто сидим и ждём. Пытаемся найти варианты, но пока все слишком не стабильно», — написала Шарипзянова в соцсетях.
Кроме того, в ОАЭ остается бывшая ведущая клубного тв «Авангарда» Лана Некрасова. Согласно ее сообщениям в соцсетях, она отдыхала в Дубае, но затем их вывезли в Шарджу.
"Нас привезли из Дубая в Шарджа. Туда же привезли еще с сотню русских, у всех паника в глазах, самое сложное — это неопределенность. Отель там грязный, старый, я не ханжа, но тут была в шоке, потом посмотрела новости, что люди спят на парковке и поняла, что самое главное, чтобы все были живы здоровы.
Боевые действия слышны и видны, но они как-то далеко, поэтому не так страшно (мама не переживай, у меня все хорошо)", — сообщила Лана Некрасова 1 марта.
Добавим, Лана Некрасова должна была улететь из ОАЭ 28 февраля, Виолетта Шарипзянова — днем позже.