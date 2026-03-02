Жена капитана омского «Авангарда» не может улететь из ОАЭ

Так, стало известно, что вылететь из страны не смогла жена капитана омского «Авангарда» Виолетта Шарипзянова, которая отдыхала в некотором отдалении от Дубая. По ее словам, в отеле была суета, после выселения они возили чемоданы по отелю, пытались получить какую-то информацию, но в итоге вернулись в свои номера. Шарипзянова, которая, к слову, находится в положении, также рассказала, что слышны громкие звуки, но где-то «далеко». Она добавила, что в ее отеле было тихо, однако теперь к отелю приехало множество машин, то есть люди, по-видимому, покидают Дубай.