Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Российский нападающий Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Данное достижение покорилось форварду в домашнем матче против «Сент-Луиса» (1:3). Теперь он делит первое место в списке лучших снайперов с 219 голами с нападающим Марианом Габориком. Для преодоления этой отметки россиянину потребовалось 380 игр, словаку — 502.
В прошедшем матче 2 очка набрал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Россиянин стал автором победного гола, а также сделал результативную передачу в эпизоде с третьей заброшенной шайбой.
«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 80 очков в 61 матче. «Сент-Луис» располагается на последней, 8-й позиции с 53 очками по итогам 60 игр. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 4 марта по московскому времени примет «Тампу», «Сент-Луис» днем позднее сыграет в гостях против «Сиэтла».