В Иркутске 4 марта простятся с журналистом Михаилом Дроновым

В Иркутске 4 марта 2026 года простятся с журналистом Михаилов Дроновым. Он умер 13 февраля 2026 года в возрасте 60 лет. Как рассказывает в своих социальных сетях преподаватель Сергей Шмидт, издатель прожил прекрасную жизнь, он не изменял своим ценностям и принципам.
— Он делился со мной фрагментами своих воспоминаний, которые писал. Я читал очень высокохудожественно написанные и очень интересные страницы о детстве и отрочестве в Чите, — делится друг Михаила Дронова.
Михаил родился 16 апреля 1965 года в Чите. Окончив университет, работал в газете «Советская молодежь» и стал одним из создателей новых независимых печатных СМИ.
Стало известно, что близкие и друзья смогут проститься с Михаилом 4 марта в ритуальном зале на улице на Тимирязева 38/1 в 11:00. Издателя похоронят на Смоленском кладбище.