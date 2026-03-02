В Иркутске 4 марта простятся с журналистом Михаилом Дроновым

В Иркутске 4 марта 2026 года простятся с журналистом Михаилов Дроновым. Он умер 13 февраля 2026 года в возрасте 60 лет. Как рассказывает в своих социальных сетях преподаватель Сергей Шмидт, издатель прожил прекрасную жизнь, он не изменял своим ценностям и принципам.