«Бомбы падали в море»: россияне в ОАЭ рассказали о войне Ирана и Израиля

«После прилетов на улицах в Дубае мало машин, как будто все замерло. Мы отдыхаем на круизном лайнере. Сейчас стоим в Дубае. Атмосфера, конечно, не праздничная. В городе вчера люди прятались, у нас на корабле тревога была. Сегодня на лайнере нас пытаются развлекать, отдых бесплатно продлили до 6 марта. Должны были вернуться сегодня», — поделилась переживаниями Наталья.