«Бомбы падали в море»: россияне в ОАЭ рассказали о войне Ирана и Израиля

В крупных городах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продолжает сохраняться напряженная обстановка после массированной атаки Ирана.
Вечером 28 февраля Тегеран запустил сотни ракет и беспилотников по военным объектам США и Израиля в регионе, что привело к временному закрытию неба над страной и активной работе систем противовоздушной обороны. Корреспондент aif.ru связался с россиянами, которые оказались в эпицентре событий — в Дубае и Рас-эль-Хайме.
«Самолеты не летают, небо закрыто».
Утром 1 марта в Минобороны ОАЭ отчитались о масштабной работе ПВО: по данным ведомства, силы защиты перехватили 137 иранских ракет и более 200 ударных БПЛА. Однако для туристов, приехавших на отдых в Эмираты, эта ночь стала временем тревоги и неопределенности.
«Мы отдыхаем в Рас-эль-Хайме, здесь тоже напряженно, как и в Дубае. Все рейсы отменяются, небо закрыто. Вот только что над нами пролетал военный самолет, два раза были сбиты беспилотники», — рассказала aif.ru Ольга, приехавшая на курорт с сыном.
По словам женщины, несмотря на драматичность происходящего, курортная жизнь полностью не останавливается. Военный самолет она заметила, когда загорала у бассейна, что создавало сюрреалистичную картину происходящего.
Дубай между паникой и спокойствием.
В самом Дубае обстановка неоднородная: пока одни туристы прятались в коридорах отелей, другие наблюдали за происходящим с балконов. Россияне, проживающие в эмирате много лет, призывают не поддаваться панике и отличать реальные угрозы от информационных вбросов.
«У нас пока все спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети», — рассказала девушка Элла.
Однако осторожность не помешала ей подготовиться к ухудшению ситуации: минувшей ночью она заранее обустроила себе подобие постели в коридоре номера на тот случай, если снова начнутся обстрелы. Пока угроза новых атак сохраняется.
«Люди едут на работу, дети играют».
К утру 1 марта интенсивность обстрелов снизилась, и жизнь в мегаполисе начала возвращаться в привычное русло. Россиянин Артем, проживающий неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, поделился наблюдениями о том, как город приходит в себя.
«Небо чистое, да, самолеты не летают и были слышны хлопки, работала ПВО, но сейчас все споконо. Люди едут на работу, дети играют на площадках. Никто не паникует. Сегодня всю ночь ездил по всем районам, все тихо», — рассказал он.
Тем не менее, ночные события оставили отпечаток на инфраструктуре. Отмена авиарейсов стала главной проблемой для тех, кто должен был улетать в ближайшие дни. Для многих отдых превратился в вынужденную «ссылку» в отели и на лайнеры.
Жизнь на лайнере: тревога и бесплатные дни.
Особенно остро ситуацию ощутили те, кто выбрал морской отдых. Россиянка Наталья, путешествующая на круизном лайнере, рассказала, что праздничное настроение сменилось тревожным ожиданием.
«После прилетов на улицах в Дубае мало машин, как будто все замерло. Мы отдыхаем на круизном лайнере. Сейчас стоим в Дубае. Атмосфера, конечно, не праздничная. В городе вчера люди прятались, у нас на корабле тревога была. Сегодня на лайнере нас пытаются развлекать, отдых бесплатно продлили до 6 марта. Должны были вернуться сегодня», — поделилась переживаниями Наталья.
Продление отдыха стало неожиданным бонусом для одних и головной болью для других. Ольга, отдыхающая с сыном в Рас-эль-Хайме, также подтвердила, что их планы нарушены: вернуться домой они должны были завтра, но из-за отмены рейсов останутся на неопределенное время.
Мнение старожилов: «Все нормально».
На фоне тревожных новостей и фейковых видео в соцсетях выделяются комментарии тех, кто живет в ОАЭ постоянно. Екатерина, прожившая в Дубае 20 лет, оценивает ситуацию сдержанно.
Она, как и многие другие местные жители, призывает сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам, несмотря на то, что многие люди разводят панику в Сети. В то же время все опрошенные россияне сходятся во мнении: расслабляться рано, так как геополитический конфликт между Ираном и Израилем с участием США только входит в активную фазу, и удар 28 февраля может стать не последним.