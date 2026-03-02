От 0 до +10, дождь и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 2 марта

Согласно расчетам синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 2 марта будет облачной и дождливой, а еще ветреной. По области возможен снег с дождем, а на дорогах все еще появляется гололедица. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
По прогнозу на 2 марта, в Ростове днем ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Утром на дорогах возможна гололедица. Ветер задует с юго-запада и запада: днем разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. В ночь на 3 марта пройдет небольшой дождь, ветер сменится на западный и северо-западный, сохранив скорость до 7 — 12 метров в секунду.
Что касается погоды в Ростовской области 2 марта, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Утром местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем существенных осадков не предвидится. В утренние часы в отдельных районах возможны туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западного и западного направления днем достигнет 7 — 12 метров в секунду. В ночь на 3 марта осадков не ожидается, ветер будет дуть западный и северо-западный, его скорость составит 7−12 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 2 марта, синоптики отмечают, что температура воздуха в донской столице днем поднимется до +8 — +10 градусов. В ночь на 3 марта похолодает до 0 — +2 градусов.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 градусов, по югу и западу возможно потепление до +13 градусов. В ночь на вторник столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов, при прояснениях на севере региона ожидается до −5 градусов.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 755 до 761 миллиметра ртутного столба.
