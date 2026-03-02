От 0 до +10, дождь и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 2 марта

Что касается погоды в Ростовской области 2 марта, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Утром местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем существенных осадков не предвидится. В утренние часы в отдельных районах возможны туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западного и западного направления днем достигнет 7 — 12 метров в секунду. В ночь на 3 марта осадков не ожидается, ветер будет дуть западный и северо-западный, его скорость составит 7−12 метров в секунду.