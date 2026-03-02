Ричмонд
СМИ: 170 школьников и учителей погибли при ударах США и Израиля по Ирану

В Иране жертвами атак США и Израиля стали 170 учащихся и педагогов. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило агентство Fars со ссылкой на министерство просвещения страны.

— На настоящий момент в ходе атак США и Израиля погибли 170 учащихся и педагогов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число учеников начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек, погибших при атаке на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, увеличилось до 148.

Ранее постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе, это является преступлением против человечества.

По информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

