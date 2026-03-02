Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Находке поезд сбил мужчину, переходившего пути в неположенном месте

Пострадавший госпитализирован, прокуратура начала проверку.

Источник: Аргументы и факты

Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования мужчины поездом. Инцидент произошёл вечером 28 февраля на перегоне Находка — Тихоокеанская Дальневосточной железной дороги. Под колёсами подвижного состава оказался мужчина 1986 года рождения.

По предварительным данным, около 21:30 по местному времени пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

С травмами различной степени тяжести мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь, информация о его состоянии уточняется.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. На место происшествия выезжали сотрудники надзорного ведомства и следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая точные причины и условия, способствовавшие травмированию. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и принято процессуальное решение.