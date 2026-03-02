Ричмонд
Гололедица, туман и до +11°С ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем местами, а по северо-востоку во многих районах пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 по северо-востоку до +11°С по юго-западу республики.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Народные приметы на 2 марта

2 марта православные вспоминают двух святых — праведную старицу Мариамну Кикимору и великомученика Феодора Тирона.

На Руси Федор в сознании народа превратился в тирана, который, согласно легенде, вовремя одумался и стал помогать людям. А вот почему Мариамну прозвали Кикиморой, точно неизвестно. Ее изображали в виде старухи маленького роста, считали женой домового или лешего.

Народные приметы:

облака плывут быстро и высоко — день будет ясный и без осадков;

какая погода в этот день, такая будет и летом: если тепло, с июня по август будет жарко, а если холодно и ненастно, зноя не видать;

низкое атмосферное давление падает медленно, а ветер переходит с юго-восточного на северо-восточный — к осадкам в течение одного-двух дней;

кучевые черные облака с утра — к первому мартовскому дождю;

утренний густой туман предвещает холодный май.