Гололедица, туман и до +11°С ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем местами, а по северо-востоку во многих районах пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 по северо-востоку до +11°С по юго-западу республики.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Народные приметы на 2 марта
2 марта православные вспоминают двух святых — праведную старицу Мариамну Кикимору и великомученика Феодора Тирона.
На Руси Федор в сознании народа превратился в тирана, который, согласно легенде, вовремя одумался и стал помогать людям. А вот почему Мариамну прозвали Кикиморой, точно неизвестно. Ее изображали в виде старухи маленького роста, считали женой домового или лешего.
Народные приметы:
облака плывут быстро и высоко — день будет ясный и без осадков;
какая погода в этот день, такая будет и летом: если тепло, с июня по август будет жарко, а если холодно и ненастно, зноя не видать;
низкое атмосферное давление падает медленно, а ветер переходит с юго-восточного на северо-восточный — к осадкам в течение одного-двух дней;
кучевые черные облака с утра — к первому мартовскому дождю;
утренний густой туман предвещает холодный май.