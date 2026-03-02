Спецборт МЧС доставил из Египта в РФ 84 покинувших Израиль россиянина

Спецборт Ил-76 Министерства по чрезвычайным ситуациям России доставил из Египта в Россию 84 россиянина, которые ранее покинули Израиль через сухопутную границу.
Борт приземлился в подмосковном Жуковском в 06:36 мск. Среди прибывших в Москву дипработники и члены их семей. Все они работали в Израиле и выехали из него через наземные пункты пропуска в Шарм-эш-Шейхе.
Накануне 35 российских граждан были эвакуированы в Азербайджан из Ирана на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Отмечается что в списках на выезд с территории исламского государства числятся порядка 500 человек.
Вместе с тем, посольство России в Ереване отметило, что пребывающие на территории Ирана граждане России могут вернуться в страну через территорию Армении.