Worldsource24: В Тегеране, Исфахане и Йезде прозвучали взрывы

Стало известно о взрывах в трех городах Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Взрывы произошли в трех иранских городах: Тегеране, Исфахане и Йезде. Об этом 2 марта сообщил портал Worldsource24.

«Недавно в Тегеране произошел взрыв. Сейчас поступают сообщения о взрывах также в городах Исфахан и Йезд», — передает издание в соцсети Х.

Немногим ранее Израиль объявил новую серию ударов по Ирану.

В свою очередь Иран сообщил об ударе по базе ВМС США на Бахрейне с использованием баллистических ракет. Однако МВД Бахрейна воздержалось от каких-либо официальных заявлений по произошедшему.

Кроме этого, по данным агентства Fars, Иран атаковал склад с боеприпасами США в столице Иракского Курдистана — городе Эрбил. В результате удара были зафиксированы три взрыва и последующее возгоранию на базе США.

В результате атаки США и Израиля на Иран погиб верховный лидер государства Али Хаменеи. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что он уже выбрал трех кандидатов для руководства Ираном. Однако называть конкретные имена не стал.

