Worldsource24: В Тегеране, Исфахане и Йезде прозвучали взрывы

Взрывы произошли в трех иранских городах: Тегеране, Исфахане и Йезде. Об этом 2 марта сообщил портал Worldsource24.
«Недавно в Тегеране произошел взрыв. Сейчас поступают сообщения о взрывах также в городах Исфахан и Йезд», — передает издание в соцсети Х.
Немногим ранее Израиль объявил новую серию ударов по Ирану.
Кроме этого, по данным агентства Fars, Иран атаковал склад с боеприпасами США в столице Иракского Курдистана — городе Эрбил. В результате удара были зафиксированы три взрыва и последующее возгоранию на базе США.
В результате атаки США и Израиля на Иран погиб верховный лидер государства Али Хаменеи. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что он уже выбрал трех кандидатов для руководства Ираном. Однако называть конкретные имена не стал.