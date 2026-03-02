Как сдать IELTS в 2026 году: даты, цены и что важно знать

Стоимость стандартного экзамена IELTS в Казахстане составляет порядка 105 000 тенге как для бумажной, так и для компьютерной версии в рамках обычного модуля (Academic или General Training). Тест для иммиграционных и визовых целей (UKVI) несколько дороже — около 110 250 тенге. При этом существуют также варианты теста IELTS Life Skills для подтверждения языковых навыков на уровнях A1 или B1, цена которых ниже.