Как сдать IELTS в 2026 году: даты, цены и что важно знать

Официальные тесты в Казахстане проводятся во многих городах, а регистрация доступна онлайн. Что именно нужно знать о датах, местах, стоимости и особенностях прохождения — в материале El.kz.
Места и формат экзамена.
Экзамен IELTS в Казахстане можно пройти в официальных центрах. Он проводится как на бумажном носителе, так и на компьютере, что позволяет кандидатам выбирать удобный формат. Тесты доступны в крупных городах республики, включая Алматы, Астану, Атырау, Актау, Актобе, Шымкент и другие населённые пункты, где организуются регулярные сессии.
Тест состоит из четырёх частей: аудирование, чтение, письмо и говорение. Первая тройка секций обычно проводится в один день с утра до вечера, а устная часть может быть назначена в течение семи дней до или после основной даты экзамена.
Даты проведения в 2026 году.
Точные даты сдачи IELTS доступны при регистрации на официальном портале. В зависимости от выбранного города и формата теста — на бумаге или на компьютере — можно выбрать удобный день сдачи. В больших центрах испытания могут проводиться несколько раз в месяц.
Кроме того, стоит учитывать, что для теста IELTS for UKVI (требуемого для виз и иммиграции в Великобританию) последние даты в бумажном формате запланированы до 21 марта 2026 года, после чего все такие экзамены будут исключительно компьютерными.
Сколько стоит экзамен.
Стоимость стандартного экзамена IELTS в Казахстане составляет порядка 105 000 тенге как для бумажной, так и для компьютерной версии в рамках обычного модуля (Academic или General Training). Тест для иммиграционных и визовых целей (UKVI) несколько дороже — около 110 250 тенге. При этом существуют также варианты теста IELTS Life Skills для подтверждения языковых навыков на уровнях A1 или B1, цена которых ниже.
Регистрация обычно включает дополнительные бесплатные материалы для подготовки и практические тесты, что позволяет претендентам заранее оценить собственный уровень.
Как зарегистрироваться.
Процедура регистрации начинается с выбора удобной даты и места проведения экзамена на сайте. При регистрации необходимо предоставить действительный документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также оплатить тест через банковскую карту. В ряде случаев возможна оплата через онлайн‑сервисы.
После успешной регистрации кандидату приходит подтверждение с датами и адресами проведения основных секций, а также отдельной даты для устной части. Результаты экзамена становятся доступны через онлайн‑портал через некоторое время после сдачи.
Практическая значимость экзамена.
IELTS входит в число самых признанных международных тестов, его результаты требуются для поступления во многие зарубежные университеты, а также для миграционных программ, особенно в странах англоязычного мира. Экзамен учитывают работодатели и образовательные учреждения по всему миру, а высокий балл открывает более широкие возможности для карьеры и учёбы.
Сдача IELTS в 2026 году в Казахстане стала более доступной благодаря множеству тестовых центров и гибким датам, а переход на компьютерный формат для части экзаменов ускоряет получение результатов. Желающим пройти тест рекомендуется планировать регистрацию заранее и учитывать особенности форматов и требований, особенно если экзамен нужен для визовых процедур или поступления за границу.