Спецборт МЧС доставил из Египта в Москву 84 россиянина

Специальный борт МЧС РФ в понедельник, 2 марта, доставил из Египта в Москву 84 россиянина, которые покинули Израиль через сухопутную границу.
Самолет приземлился в Жуковском в 6:36 по московскому времени.
На борту судна находились дипломатические работники и их семье, которые работали в Израиле и покинули страну через наземные КПП в Шарм-эш-Шейхе. Среди них также находятся 38 детей.
В аэропорту прибывших встретили работники МИД РФ, МЧС и психологи, передает ТАСС.
1 марта стало известно, что азербайджанская сторона обеспечила переход на свою территорию 35 граждан России, следовавших из Ирана.
В этот же день Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль. Граждан, которые уже находятся в этих странах, ведомство призывает выехать в более безопасные районы или страны. По возможности россиян в Иране и Израиле призывают не приближаться к массовым скоплениям людей, выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия или убежища, а также не приближаться к военным и иным государственным объектам и не производить фото и видеосъемку.