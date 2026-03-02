Спецборт МЧС доставил из Египта в Москву 84 россиянина

В этот же день Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль. Граждан, которые уже находятся в этих странах, ведомство призывает выехать в более безопасные районы или страны. По возможности россиян в Иране и Израиле призывают не приближаться к массовым скоплениям людей, выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия или убежища, а также не приближаться к военным и иным государственным объектам и не производить фото и видеосъемку.