Самолет МЧС с россиянами из Египта прибыл в Москву

Самолет МЧС РФ, перевозивший 84 россиянина из Египта, которые до этого покинули Израиль через сухопутную границу, прибыл в Москву.
Воздушное судно приземлилось в аэропорту Жуковский в 06:36 мск.
На борту находились работавшие в Израиле дипломатические работники и члены их семей, в том числе 38 детей.
Прибывших встретили представители МЧС и МИД, а также психологи.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Израиле призвало россиян покинуть страну в связи с обострением конфликта между Израилем, США и Ираном.