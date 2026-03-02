Ричмонд
Самолет МЧС с россиянами из Египта прибыл в Москву

Самолет МЧС РФ, перевозивший 84 россиянина из Египта, которые до этого покинули Израиль через сухопутную границу, прибыл в Москву.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту Жуковский в 06:36 мск.

На борту находились работавшие в Израиле дипломатические работники и члены их семей, в том числе 38 детей.

Прибывших встретили представители МЧС и МИД, а также психологи.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Израиле призвало россиян покинуть страну в связи с обострением конфликта между Израилем, США и Ираном.

