Несколько сотен нелегальных мигрантов наказали в Астане (видео)

Видео с задержанием мигрантов, незаконно находящихся на территории Казахстана, опубликовали в Instagram Департамента полиции Астаны.
«В столице с 23 по 27 февраля на территории города проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Мигрант”. Цель мероприятия — контроль за соблюдением миграционного законодательства, выявление и пресечение каналов незаконной миграции. В рамках ОПМ были сформированы мобильные группы из числа сотрудников миграционной службы, криминальной полиции, патрульной полиции, участковых инспекторов, а также специальных подразделений. Проверены возможные места пребывания и концентрации незаконных мигрантов», — говорится в сообщении полиции.
В ходе проверок охвачены квартиры, гостиницы, общежития, строительные объекты, рынки, места отдыха, прилегающая территория вокзала и промышленные зоны.
По итогам пяти дней было выявлено 555 фактов нарушений миграционного законодательства. По статье 517 КоАП РК к ответственности привлечены 442 иностранных гражданина, по статье 518 КоАП РК выявлены 78 граждан Республики Казахстан, принимающих иностранных граждан, а по статье 519 КоАП РК к административной ответственности привлечены 35 работодателей.
«По решению специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны 67 иностранных граждан выдворены за пределы страны. Кроме того, выявлены 13 иностранных граждан, ранее выдворенных из страны и не исполнивших решение суда, которые были принудительно выдворены», — сообщили в полиции.
В ведомстве напомнили, что соблюдение требований миграционного законодательства является важной частью обеспечения общественного порядка и безопасности. Полиция призвала граждан и работодателей строго соблюдать требования закона.