Несколько сотен нелегальных мигрантов наказали в Астане (видео)

«В столице с 23 по 27 февраля на территории города проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Мигрант”. Цель мероприятия — контроль за соблюдением миграционного законодательства, выявление и пресечение каналов незаконной миграции. В рамках ОПМ были сформированы мобильные группы из числа сотрудников миграционной службы, криминальной полиции, патрульной полиции, участковых инспекторов, а также специальных подразделений. Проверены возможные места пребывания и концентрации незаконных мигрантов», — говорится в сообщении полиции.