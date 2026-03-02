Ричмонд
Драматург Николай Коляда умер на 69-м году жизни

Драматург Николай Коляда умер в возрасте 68 лет. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В своем заявлении глава региона отметил, что смерть драматурга — это невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России.

Паслер также отметил, что Коляда находился в центре театральной жизни и объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей.

— Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Николая Владимировича Коляды, всему культурному сообществу региона. В нашей памяти Николай Владимирович навсегда останется ярким, интересным, удивительно тонким человеком, преданным своему делу и своему театру, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Коляда родился в поселке Красногорьковка в 1957 году. Он обучался в Свердловском театральном училище на курсе В. М. Николаева с 1973 по 1977 годы. В 2003 году впервые провел Международный конкурс молодых драматургов «Евразия».

В 2001 году он открыл «Коляда-театр», а в 2003 получил звание заслуженного деятеля искусств РФ. В 2009 году Коляда создал Центр современной драматургии — площадку театральных экспериментов молодых драматургов и режиссеров.

О том, что Коляда оказался в реанимации, стало известно 26 февраля. После этого в СМИ сообщили, что его ввели в медикаментозный сон: театрального деятеля подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивали как тяжелое.