Семнадцать нелегальных мигрантов депортируют из Омска на их родину

В ходе рейда омскими правоохранителями по местам с возможными нарушениями в сфере миграции, было выявлено 233 нарушения. Из них самыми распространенными стали пренебрежения иностранцами правил пребывания на территории России, а также правил въезда в нашу страну. По итогу удачной охоты на нарушителей миграционного закона, в отношении иностранных граждан вынесено 6 решений об административном выдворении с территории Российской Федерации и 11 решений о депортации. Также в ведомстве добавили, что дополнительно вынесено 15 решений о запрещении въезда в Российскую Федерацию.