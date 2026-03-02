Трамп заявил о трех кандидатах на пост лидера Ирана после смерти Хаменеи

Американский лидер Дональд Трамп заявил, у него уже есть на примете три кандидата, которые подходят на роль главы Ирана. Об этом в воскресенье, 1 марта, он сообщил в интервью The New York Times (NYT).
— У меня есть три очень хороших варианта, — рассказал политик в ходе шестиминутного разговора с изданием.
Конкретных имен Трамп называть не стал, передает газета.
Ранее президент США заявил, что военная операция против Ирана может продлиться примерно четыре недели или меньше. Он подчеркнул, что Иран — «большая страна».
Кроме того, Трамп опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что военная операция против страны будет продолжаться до полного выполнения поставленных задач.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Жители страны вышли на протесты после произошедшего. Толпа шла по площади Энгелаб в центр Тегерана.
28 февраля лидер США объявил о начале военной операции на территории Ирана. Израильская армия также нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне — в материале «Вечерней Москвы».