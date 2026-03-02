Поздравления с вирусом к 8 Марта: как мошенники обманывают россиян на праздники

Мошенники начали распространять опасные открытки к 8 Марта, которые могут привести на фишинговые сайты или вызвать скачивание вредоносного ПО. Об этом сообщила платформа «Мошеловка» Народного фронта.
Целевой аудиторией таких схем являются несколько категорий россиян. Среди них: ищущие подарки мужчины, ожидающие поздравлений женщины и активные пользователи соцсетей.
«В мессенджерах и соцсетях распространяются ссылки на “красивые открытки с музыкой” или “интерактивные поздравления”. Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, собирающий данные, или запускает скачивание вредоносного ПО», — отметила пресс-служба для РИА Новости.
Мошенники активизировались с ложной доставкой цветов. Мужчинам приходят сообщения или звонки от «курьеров». Они требуют предоплату за «эксклюзивный букет» или оплату «доставки» на карту физического лица.
Женщинам аферисты пишут о «тайном поклоннике» и просят прислать код из СМС для «подтверждения получения». Еще одной популярной схемой стали фальшивые конкурсы букетов, проводимые через аккаунты «студий» флористов в соцсетях.
