Весна по-разному подействовала на здоровье омских школьников и детсадовцев

В омских детсадах растет число закрытых на карантин групп.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным омской мэрии, предоставленным «СуперОмску», по состоянию на понедельник, 2 марта 2026 года, в связи с простудными заболеваниями на карантине пребывают 12 классов 8 городских школ. Кроме того, по аналогичной причине временно закрылись 30 групп 27 детских садов Омска.

Стоит отметить, что в сравнении с минувшей неделей численность классов, прервавших очный образовательный процесс, пошла на убыль. В тот период их насчитывалось 15. В свою очередь, в детских садах проявилась противоположная тенденция к росту отправленных на карантин «ячеек» с прежних 27.

Примечательно, что годом ранее в первые дни весны произошел заметный всплеск карантинов как в школах, так и в детских садах Омска.