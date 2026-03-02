Весна по-разному подействовала на здоровье омских школьников и детсадовцев

Стоит отметить, что в сравнении с минувшей неделей численность классов, прервавших очный образовательный процесс, пошла на убыль. В тот период их насчитывалось 15. В свою очередь, в детских садах проявилась противоположная тенденция к росту отправленных на карантин «ячеек» с прежних 27.