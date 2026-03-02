В России изменились правила авиаперелётов

Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский, передает ИА DEITA.RU.
Согласно новым нормативам, впервые в законодательстве зафиксирована обязанность авиакомпаний заранее информировать пассажиров о ключевых аспектах поездки, в том числе о порядке изменения билета, возврата средств и условиях отмены перевозки в случае болезни или других форс-мажорных обстоятельств.
Это изменение направлено на повышение прозрачности и предсказуемости для клиентов, поскольку сейчас каждый пассажир сможет более уверенно ориентироваться в своих правах и обязанностях.
Особое внимание уделено аспектам, связанным с путешествиями с детьми. Теперь авиакомпании обязаны предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их взрослым места рядом друг с другом без дополнительной платы, а также подробно регламентировать порядок предоставления таких мест.
Это было сделано для повышения комфорта семейных путешествий и устранения ситуации, когда младшие члены семьи вынуждены сидеть отдельно или сталкиваются с неясными правилами при бронировании.
Еще одна важная новация касается правил отказа от перелета. Вводится точный критерий: если рейс задерживается более чем на 30 минут по сравнению с указанным в билете временем, пассажир получает право на полный возврат его стоимости.
Данный пункт призван устранить правовую неопределенность, которая ранее могла возникать при длительных задержках. Также расширены обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров водой, едой и нормальными условиями размещения в случае задержек, что должно повысить уровень комфорта и снизить количество конфликтных ситуаций на борту.
Якубовский отметил, что эти изменения созданы с целью сделать права пассажиров более понятными и защитить их от возможных злоупотреблений со стороны авиаперевозчиков. В то же время, новые нормативы налагают на компании дополнительные обязательства, обеспечивающие более прозрачную и справедливую коммуникацию с клиентами.