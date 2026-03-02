В России изменились правила авиаперелётов

Якубовский отметил, что эти изменения созданы с целью сделать права пассажиров более понятными и защитить их от возможных злоупотреблений со стороны авиаперевозчиков. В то же время, новые нормативы налагают на компании дополнительные обязательства, обеспечивающие более прозрачную и справедливую коммуникацию с клиентами.