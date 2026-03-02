В РФ выявили механизм защиты бактерий для создания эффективных антибиотиков

«Раньше ученые знали, что у одних бактерий глутатион есть, а у других нет. Но никто не понимал, как именно это влияет на выживание в стрессовых условиях. Авторы исследования доказали, что глутатион определяет всю стратегию поведения. Если у бактерии он есть — она пережидает стресс тихо и без потерь. Если нет — микробу приходится запускать аварийный режим, который его же и убивает», — пояснили ТАСС в ПНИПУ.