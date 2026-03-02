В РФ выявили механизм защиты бактерий для создания эффективных антибиотиков

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН обнаружили у кишечной палочки механизм защиты от гибели, который поможет в создании новых поколений эффективных антибиотиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Для создания стрессовых условий, ведущих к гибели бактерии, ученые лишили ее азота, необходимого для построения ДНК. Рост кишечной палочки резко остановился, при этом химические процессы внутри продолжались, что позволило им проанализировать реакцию на стресс.
«Авторы обнаружили, что для защиты от гибели кишечная палочка использует глутатион — молекулу-защитник, нейтрализующую токсины, которые начинают накапливаться в бактерии в стрессовых условиях, запуская процесс выделения смертоносного сероводорода. Глутатион работает, как защитный буфер, поглощая и нейтрализуя излишки ядовитого цистеина, удерживает их внутри, не давая токсину разрушать клетку», — сообщили ТАСС в университете.
Ученые сравнили реакцию кишечной палочки с сенной палочкой и обнаружили, что у последней такого механизма нет.
«Раньше ученые знали, что у одних бактерий глутатион есть, а у других нет. Но никто не понимал, как именно это влияет на выживание в стрессовых условиях. Авторы исследования доказали, что глутатион определяет всю стратегию поведения. Если у бактерии он есть — она пережидает стресс тихо и без потерь. Если нет — микробу приходится запускать аварийный режим, который его же и убивает», — пояснили ТАСС в ПНИПУ.
Открытие позволит усовершенствовать антибиотики за счет наделения препаратов свойствами блокирования глутатиона или предотвращения реакции превращения токсинов в сероводород, сообщили в пресс-службе университета.