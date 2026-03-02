Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Николай Коляда, драматург, худрук «Коляда-театра»

Ушел из жизни Николай Коляда, 68-летний екатеринбургский драматург и худрук «Коляда-театра». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона назвал смерть Коляды невосполнимой утратой не только для Свердловской области, но и всей России.

«Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», — отметил Паслер.

О том, когда и где состоится церемония прощания и похороны известного драматурга, пока не сообщается.

Напомним, 27 февраля Коляда был введен в медикаментозную кому.

До этого KP.RU писал, что 68-летнего режиссера госпитализировали из дома днем 25 февраля. Николай Коляда — заслуженный деятель искусств РФ, один из самых известных и признанных в мире современных российских драматургов.