Умер Николай Коляда, драматург, худрук «Коляда-театра»

Глава региона назвал смерть Коляды невосполнимой утратой не только для Свердловской области, но и всей России.
«Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», — отметил Паслер.
О том, когда и где состоится церемония прощания и похороны известного драматурга, пока не сообщается.
Напомним, 27 февраля Коляда был введен в медикаментозную кому.
До этого KP.RU писал, что 68-летнего режиссера госпитализировали из дома днем 25 февраля. Николай Коляда — заслуженный деятель искусств РФ, один из самых известных и признанных в мире современных российских драматургов.