Порядок курсирования электричек на ЮУЖД изменится в праздничные дни марта

Об этом предупреждает Свердловская пригородная компания.

Источник: dostup1.ru

Порядок курсирования некоторых пригородных поездов на ЮУЖД изменится в праздничные дни марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 5 по 10 марта 2026 года изменения затронут пригородные поезда № 6004 Полетаево-1 — Челябинск, № 7001/7002 Челябинск — Миасс-1, № 7148 Златоуст — Челябинск; № 7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский и обратный — № 7028/7008.

Пассажиров просят заранее уточнять расписание на станциях и в пригородных кассах, в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам», «ПроТранспорт», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК».