Al Hadath: глава фракции «Хезболлах» Раад убит при ударе Израиля по Бейруту

Глава фракции парламента Бейрута «Хезболлах» Мухаммед Раад погиб во время удара Израиля по Бейруту. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники.
Как следует из заявления, все произошло в понедельник, 3 марта. Тогда Израиль нанес очередной удар по Бейруту, в результате которого и погиб Раад. При этом какие-либо детали операции остаются неизвестными. В частности, не уточняются обстоятельства смерти главы «Хезболлах».
Аналогичная ситуация с другими подробностями. На данный момент неизвестно, погиб ли вместе с Раадом кто-либо из его приближенных.
Напомним, немногим ранее в результате ударов Израиля и США по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Смерть уже подтвердили официально. В Иране объявлен 40-дневный траур.