Пермь утром 2 марта встала в 8-бальные пробки

Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Стахановской, Чкалова, Островского, Уральской бульваре Гагарина, шоссе Космонавтов и Комсомольском проспекте. Дорожные заторы зафиксированы и в районе ДКЖ. Так же стоит и центр — улицы Попова, Ленина, Монастырская, Пушкина.