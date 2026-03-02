Пермь утром 2 марта встала в 8-бальные пробки

Утром в понедельник, 2 марта, машины на улицах Перми вновь встали в пробки. По данным сервиса «Яндекс. Карты», заторы на городских дорогах достигли отметки в восемь баллов.
Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Стахановской, Чкалова, Островского, Уральской бульваре Гагарина, шоссе Космонавтов и Комсомольском проспекте. Дорожные заторы зафиксированы и в районе ДКЖ. Так же стоит и центр — улицы Попова, Ленина, Монастырская, Пушкина.
В департаменте транспорта отмечают, что задержка общественного транспорта составляет более 15 минут.