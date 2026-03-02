Ричмонд
В Красноярске рабочие вручную скалывают лед с тротуаров

В Красноярске в уборке улично-дорожной сети участвуют 184 рабочих бригад ручного труда и более 60 единиц техники.

Источник: Соцсети

Рабочие вручную скалывают лед с тротуаров. Однако, учитывая деликатность некоторых покрытий, таких как, например, брусчатка, ледорубом можно работать не везде. Поэтому тех местах, где слой льда слишком толстый и убрать его крайне затруднительно, специалисты применяют фрикционные материалы. Это помогает улучшить сцепление и снизить риск падений.

«Ваша безопасность — наш приоритет! Если вы заметили проблемы с уборкой или скользкость на улицах, не оставайтесь равнодушными! Оставляйте свои заявки по уборке улично-дорожной сети», — отметили в муниципальном Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Специалисты добавили, что все обращения будут внимательно рассмотрены и включены в план работ.

Напомним, ранее красноярские дорожники заделали глубокие ямы на улице Мичурина методом «литого асфальта».