В Актюбинской области провели масштабный осмотр гидрообъектов

В небо поднялось воздушное судно МЧС, чтобы провести масштабное авиационное патрулирование и проверить состояние ключевых водохранилищ области, передает DKNews.kz.
Такой формат мониторинга позволяет увидеть картину целиком: от уровня снежного покрова до состояния гидротехнических сооружений и устьев рек.
Под контролем — стратегические объекты региона.
Выездной осмотр и воздушный мониторинг охватили территории водосборов Актюбинского, Каргалинского и Магаджанского водохранилищ. Кроме того, комиссия провела облет Иргизского района — зоны, которая традиционно требует особого внимания в период весеннего таяния снега.
В инспекционной группе — заместитель акима области, прокурор региона, руководство ДЧС и представители РГП «Казводхоз». Это подчеркивает: вопрос стоит не формально, а системно — на уровне межведомственного взаимодействия.
На что обратили внимание специалисты.
Во время мониторинга эксперты оценивали:
состояние гидротехнических объектов; уровень снежного покрова и потенциальные объемы талых вод; состояние русел рек, устьев и притоков; возможные риски подтопления населённых пунктов.
Главная цель — предупредить развитие чрезвычайной ситуации до того, как она возникнет.
«Главная задача проверки — предупреждение потенциальных рисков и обеспечение безопасности жителей региона».
Почему это важно сейчас.
Весенний период в Казахстане традиционно связан с паводковыми рисками. Резкое потепление, активное таяние снега и ледоход могут привести к быстрому подъему воды. В таких условиях каждая неделя имеет значение.
Авиационный мониторинг позволяет выявить проблемные участки заранее — до того, как уровень воды достигнет критической отметки. Это даёт время на укрепление дамб, корректировку сброса воды и подготовку служб реагирования.
Работа на опережение.
Власти региона делают ставку на профилактику. В последние годы подход к противопаводковым мероприятиям меняется: акцент смещается с ликвидации последствий на предотвращение рисков.
Комплексная проверка водохранилищ — это не разовая акция, а часть системной подготовки к весеннему периоду.
Для жителей области такие новости — сигнал спокойствия. Это значит, что ситуация под контролем, а безопасность региона — приоритет номер один.
Актобе входит в сезон таяния снега с усиленными мерами наблюдения и готовностью реагировать оперативно. И именно такая стратегия — работа на опережение — сегодня становится ключом к устойчивости региона перед природными вызовами.