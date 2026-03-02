Ричмонд
СМИ: Председатель фракции «Верность сопротивлению» погиб из-за удара по Бейруту

В результате удара Израиля по Бейруту погиб председатель фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили на Al Hadath.

Данная фракция представляет в палате парламентариев шиитского движения «Хезболлах». Всего из-за атаки погибли по меньшей мере 10 человек, передает телеканал.

По данным агентства Fars, в Иране жертвами атак США и Израиля стали 170 учащихся и педагогов. Удар пришелся по начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек, расположенной в провинции Хормозган.

Постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани считает, что США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе, это является преступлением против человечества.

Днем ранее иранские СМИ сообщили, что экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад также погиб в ходе обстрелов. Однако спустя время с опровержениями выступили его родственники и офис политика.

Утром 28 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Жители страны вышли на протесты после произошедшего.

