Мужчине из Прокопьевска предъявлено обвинение в убийстве супругов

Согласно следствию, 24 февраля между обвиняемым и 60-летним хозяином гаража на улице Главной возник конфликт из-за долга. Мужчина нанёс жертве удары ножом и рукояткой пистолета, от которых потерпевший скончался на месте. Затем подозреваемый направился в дом и убил 56-летнюю женщину, применяя нож и молоток, после чего похитил имущество и скрылся.