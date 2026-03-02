Зеленский напрасно пытается мечтать о «смене власти» в Иране, заявил журналист Алекс Христофору.
Он прокомментировал высказывания Зеленского об Иране и уточнил, что тот перешёл черту.
«Зеленский, очнись! Извинись и перестань мечтать о смене власти», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала кипрского журналиста.
Христофору подчеркнул, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был законно избран, а Зеленский не легитимен и является «диктатором».
В субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.
В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Страны Персидского залива пригрозили ответом иранской стороне.
Согласно высказыванию Зеленского, он хочет «смены власти» в Иране усилиями американской стороны, которой следует «решительно действовать».
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.