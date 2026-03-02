«Белавиа» направит специальный пустой самолет за белорусами в Катар

«Белавиа» направит спецборт за белорусскими туристами в Катар и предупредила о дальнейшей отмене рейсов в Израиль, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Так, сообщается, что туристов из Беларуси в Катаре вывезут специальным чартерным рейсом. По согласованию с туроператором в Доху самолет из Минска полетит пустым 2 марта, чтобы вывезти белорусских туристов, которые там находятся.
Еще в авиакомпании сказали об отмене рейса в Тель-Авив на 5 марта. Это связано с продлением авиационными властями Израиля запрета на полеты над территорией страны до 6 марта.
— Вынуждены отменить регулярный рейс Минск — Тель-Авив — Минск (В2 747/748), — сообщили в «Белавиа».
Пассажирам предоставили возможность оформить по билетам возврат стоимости или перенести даты вылета.
В авиакомпании предупредили, что вся информация о полетах актуальна лишь на один день и может меняться из-за сохраняющихся ограничений на полеты на Ближнем Востоке.
Напомним, 28 февраля «Белавиа» отменила рейсы в Израиль из-за закрытия воздушного пространства. Потом «Белавиа» сообщила и о переносе рейса из Дубая в Минск. А здесь мы писали, что происходит с дважды отложенным рейсом Дубай — Минск и его пассажирами.