«Белавиа» направит специальный пустой самолет за белорусами в Катар

Белорусские туристы будут вывезены из Катара специальным самолетом.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» направит спецборт за белорусскими туристами в Катар и предупредила о дальнейшей отмене рейсов в Израиль, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Так, сообщается, что туристов из Беларуси в Катаре вывезут специальным чартерным рейсом. По согласованию с туроператором в Доху самолет из Минска полетит пустым 2 марта, чтобы вывезти белорусских туристов, которые там находятся.

Еще в авиакомпании сказали об отмене рейса в Тель-Авив на 5 марта. Это связано с продлением авиационными властями Израиля запрета на полеты над территорией страны до 6 марта.

— Вынуждены отменить регулярный рейс Минск — Тель-Авив — Минск (В2 747/748), — сообщили в «Белавиа».

Пассажирам предоставили возможность оформить по билетам возврат стоимости или перенести даты вылета.

В авиакомпании предупредили, что вся информация о полетах актуальна лишь на один день и может меняться из-за сохраняющихся ограничений на полеты на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 февраля «Белавиа» отменила рейсы в Израиль из-за закрытия воздушного пространства. Потом «Белавиа» сообщила и о переносе рейса из Дубая в Минск. А здесь мы писали, что происходит с дважды отложенным рейсом Дубай — Минск и его пассажирами.