Акиматы получили право штрафовать казахстанцев за загрязнение общественных мест

Со 2 марта 2026 года соответствующие дополнения внесены в КОАП, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Со 2 марта в статью 804 КОАП вносятся дополнения, согласно которым право составлять административные протоколы по статье 434−2 за загрязнение мест общего пользования получили акиматы Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей страны.

Напомним, к местам общего пользования относятся территории или объекты, которые доступны или открыты для населения.

Раньше штрафовать по статье 434−2 могли только полицейские, теперь же это полномочие добавили местным исполнительным органам. К слову, штраф за указанные нарушения установлен в размере 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году) либо привлечение к общественным работам на сорок часов.

Что это даст:

данная мера позволит акиматам эффективнее и быстрее наказывать за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах.