Акиматы получили право штрафовать казахстанцев за загрязнение общественных мест

Раньше штрафовать по статье 434−2 могли только полицейские, теперь же это полномочие добавили местным исполнительным органам. К слову, штраф за указанные нарушения установлен в размере 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году) либо привлечение к общественным работам на сорок часов.