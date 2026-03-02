Парализованного в Таиланде омского хирурга доставят на родину

Детский врач из Омска, парализованный во время отдыха в Таиланде, сегодня должен быть уже в Омске. Его доставили спецбортом из Тайланда на родину. Подробности приводит РИА Новости, со ссылкой на врачей ОКБ, где и будет проходить лечение и реабилитацию омский хирург.
Напомним, трагедия с омским детским хрургом-травматологом Михаилом Коробейниковым случилась на отдыхе в Тайланде 23 февраля. Доктор полностью утратил способность двигаться после тяжелого приступа за границей. У мужчины диагностировали инфаркт спинного мозга. После госпитализации в одно из местных медицинских учреждений королевства сотрудники регионального Министерства здравоохранения изыскали возможность транспортировки врача на родину. Финансовое содействие в организации перелета оказал анонимный благотворитель.
«Михаил Коробейников 2 марта в семь утра уже будет в Омске, из Таиланда они вылетели. Иных подробностей мне не известно», — сообщил информированный источник в региональном Министерстве здравоохранения.
Местные медики заверили, что приложат максимум усилий для восстановления здоровья коллеги.
