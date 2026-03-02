Парализованного в Таиланде омского хирурга доставят на родину

Детский врач из Омска, парализованный во время отдыха в Таиланде, сегодня должен быть уже в Омске. Его доставили спецбортом из Тайланда на родину. Подробности приводит РИА Новости, со ссылкой на врачей ОКБ, где и будет проходить лечение и реабилитацию омский хирург.