В Бодайбо за сутки холодную воду вернули в шесть жилых домов

Всего к водоснабжению после коммунальной аварии подключены 80 домов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По состоянию на 2 марта 2026 года, в Бодайбо холодную воду вернули в шесть домов. В ним живут 56 человек, среди которых 14 детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, после коммунальной аварии, которая произошла в городе 30 января, более 1500 тысяч человек остались без отопления и воды. Тогда четыре котельные остановили работу. Изначально была версия, что все произошло из-за сильных морозов. Но позже выяснилось, что то администрация не занималась ремонтом магистральных водоводов и объектов ЖКХ.

Сейчас к сетям холодного водоснабжения подключены 80 домов. Теперь удобствами могут пользоваться 694 человека.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 27 февраля задержали главу Бодайбинского городского поселения после коммунальной аварии. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Судебное заседание состоится 4 марта.