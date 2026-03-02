В Бодайбо за сутки холодную воду вернули в шесть жилых домов

Напомним, после коммунальной аварии, которая произошла в городе 30 января, более 1500 тысяч человек остались без отопления и воды. Тогда четыре котельные остановили работу. Изначально была версия, что все произошло из-за сильных морозов. Но позже выяснилось, что то администрация не занималась ремонтом магистральных водоводов и объектов ЖКХ.