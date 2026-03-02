В марте жителей Башкирии ждут трехдневные выходные

Первая рабочая неделя весны в Башкирии завершится трехдневными выходными. Дополнительный день отдыха жители республики получат благодаря Международному женскому дню. В этом году 8 марта выпадает на воскресенье. Согласно Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным, он переносится на следующий рабочий день. Таким образом, понедельник 9 марта также становится нерабочим.