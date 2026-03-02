В марте жителей Башкирии ждут трехдневные выходные

Первая рабочая неделя весны в Башкирии завершится трехдневными выходными. Дополнительный день отдыха жители республики получат благодаря Международному женскому дню. В этом году 8 марта выпадает на воскресенье. Согласно Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным, он переносится на следующий рабочий день. Таким образом, понедельник 9 марта также становится нерабочим.
В итоге выходные продлятся три дня подряд: суббота, 7 марта, воскресенье, 8 марта, и понедельник, 9 марта. После этого россиян ждет короткая трудовая неделя — всего четыре дня, со вторника по пятницу.
Пятница, 6 марта, будет обычным рабочим днем. Сокращение предпраздничного дня на час в этом случае не применяется, так как сам праздник приходится на выходной.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.