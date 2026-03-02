Ричмонд
Россиянам рассказали о главных схемах мошенников перед 8 Марта

Эксперт рассказал, как распознать фейковые акции к женскому дню.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аферисты стали проявлять большую активность перед 8 Марта. В преддверии Международного женского дня злоумышленники усилили атаки на россиян, используя потребность в подарках. Об этом сообщил Игорь Бедеров, основатель компании «Интернет-Розыск» и эксперт рынка НТИ SafeNet.

По его словам, чаще всего мошенники представляются курьерами или сотрудниками Почты России и звонят якобы по поводу доставки цветов или подарков. Чтобы «подтвердить личность», они просят назвать код из СМС это прямой путь к краже денег. Также распространены фейковые розыгрыши косметики, украшений или сертификатов в соцсетях. Чтобы «получить приз», жертву просят оплатить доставку или перейти по вредоносной ссылке.

Ещё одна популярная схема взлом аккаунта и рассылка сообщений друзьям с просьбой срочно перевести деньги «на подарок». Кроме того, злоумышленники создают поддельные сайты с нереально низкими ценами на цветы и ювелирные изделия.

Бедеров напомнил, что настоящие организации никогда не запрашивают коды из СМС. Если поступило подозрительное сообщение или звонок, стоит перепроверить информацию например, позвонить в службу доставки по официальному номеру. Искусственное чувство срочности частый приём мошенников. Главная защита спокойствие и проверка фактов, передает РИА «Новости».

Арсений Луговой.