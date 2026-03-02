Россиянам рассказали о главных схемах мошенников перед 8 Марта

По его словам, чаще всего мошенники представляются курьерами или сотрудниками Почты России и звонят якобы по поводу доставки цветов или подарков. Чтобы «подтвердить личность», они просят назвать код из СМС это прямой путь к краже денег. Также распространены фейковые розыгрыши косметики, украшений или сертификатов в соцсетях. Чтобы «получить приз», жертву просят оплатить доставку или перейти по вредоносной ссылке.