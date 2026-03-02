Ричмонд
«Женщина-весна»: 76-летняя Пугачева в стильном брючном костюме обратилась к поклонникам

76-летняя советская и российская певица Алла Пугачева, супруга артиста и юмориста Максима Галкина, обратилась к поклонникам в первое воскресенье весны, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видеообращение певица сделала в Instagram. Она запечатлелась в стильном брючном костюме молочного цвета с распущенными волосами. Рядом с артисткой можно увидеть красивые букеты желтых тюльпанов и других цветов.

«Дорогие друзья, вот и наступил этот прекрасный день, когда весна наконец-то разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы у всех нас все было хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами — весну разрешаем!» — отметила она.

Больше 288 тысяч «лайков» собрала публикация за короткое время. Под ней набралось свыше 12,5 тысяч комментариев.

«Алла Борисовна, вы — весна, которая приходит не по календарю, а по сердцу», «С первым воскресеньем весны! Мы вас очень любим! Ждем весну, которая растопит теплом и светом сердца людей», «Женщина-весна», — пишут в сети.