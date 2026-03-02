Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 марта

В период с 9:00 до 17:00 ресурс подаваться не будет по следующим адресам: улицы Калужская, 50−70 и 53−71, Глинки, 54−70 и 51−71, Мурманская, 54−72 и 43−65, Арефьева, 56−66, ул. Тихого Дона, 49−59, 20 лет Октября, 71−75; Серова; Шостаковича; Сурикова; Гнесина; в переулке Грабаря, по улицам Свиридова, Садоводческая, Саврасова, Прокофьева, Кабалевского.