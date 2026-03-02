Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 марта

Список адресов, где не будет света 2 марта, опубликовали энергетики.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 2 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».

В период с 9:00 до 17:00 ресурс подаваться не будет по следующим адресам: улицы Калужская, 50−70 и 53−71, Глинки, 54−70 и 51−71, Мурманская, 54−72 и 43−65, Арефьева, 56−66, ул. Тихого Дона, 49−59, 20 лет Октября, 71−75; Серова; Шостаковича; Сурикова; Гнесина; в переулке Грабаря, по улицам Свиридова, Садоводческая, Саврасова, Прокофьева, Кабалевского.

С 9:00 до 15:00 отключения ждут жителей по адресам: переулок Крепостной, 101−113 и 114−124, улицы М. Горького, 249−255 и 267, Восточная, 39−43 и 50−54, Красноармейская, 248−262 и 157.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше