Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 марта

В понедельник, 2 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».
В период с 9:00 до 17:00 ресурс подаваться не будет по следующим адресам: улицы Калужская, 50−70 и 53−71, Глинки, 54−70 и 51−71, Мурманская, 54−72 и 43−65, Арефьева, 56−66, ул. Тихого Дона, 49−59, 20 лет Октября, 71−75; Серова; Шостаковича; Сурикова; Гнесина; в переулке Грабаря, по улицам Свиридова, Садоводческая, Саврасова, Прокофьева, Кабалевского.
С 9:00 до 15:00 отключения ждут жителей по адресам: переулок Крепостной, 101−113 и 114−124, улицы М. Горького, 249−255 и 267, Восточная, 39−43 и 50−54, Красноармейская, 248−262 и 157.
Энергетики приносят извинения за временные неудобства.
