Стало известно, как чувствует себя омский доктор Коробейников после перелета

Специальный борт с детским хирургом Михаилом Коробейниковым на борту приземлился в Омске сегодня в 7 часов 30 минут утра. Пациента встретила медицинская бригада и сразу доставила в областную клиническую больницу.
В настоящее время в отношении пациента выполняются необходимые диагностические исследования. Мужчина помещен в отделение реанимации, где будет восстанавливаться после длительного перелета из Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области.
Напомним, что заведующий травматолого-ортопедическим отделением Омской областной детской клинической больницы был парализован во время отдыха в королевстве. У него диагностировали инфаркт спинного мозга, вследствие чего он полностью утратил способность двигаться.
Транспортировка врача на родину стала возможной благодаря содействию регионального Министерства здравоохранения и финансовой помощи анонимного благотворителя. Местные медики заверили, что приложат максимум усилий для восстановления здоровья коллеги.
Медицинский консилиум определит дальнейшую тактику лечения и реабилитации после завершения всех диагностических процедур.
