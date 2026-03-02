Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Присвоение национального статуса музеям и библиотекам: что изменилось в правилах

Токаев подписал указ от 24 февраля 2026 года, которым внесены поправки в Правила и условия присвоения статуса «Национальный» государственным организациям культуры, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Уточнено, что статус «Национальный» присваивается государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам, деятельность которых имеет в области культуры особую государственную и общественную значимость и соответствующим следующим требованиям:

музеи:

осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати пяти лет либо, находящиеся в столице в республиканской собственности, — не менее десяти лет;внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;имеют отдельно стоящее здание;участвуют в международных программах и проектах;имеют в составе музейного фонда не менее десяти процентов культурных ценностей, являющихся национальным культурным достоянием;

библиотеки:

осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати пяти лет;внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;имеют отдельно стоящее здание;участвуют в международных программах и проектах;имеют в составе библиотечного фонда коллекции редких рукописей, старинных книг, документов и изданий, не менее десяти процентов которых являются национальным культурным достоянием.

Указ вводится в действие с 10 марта 2026 года.