Присвоение национального статуса музеям и библиотекам: что изменилось в правилах

Уточнено, что статус «Национальный» присваивается государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам, деятельность которых имеет в области культуры особую государственную и общественную значимость и соответствующим следующим требованиям:
музеи:
осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати пяти лет либо, находящиеся в столице в республиканской собственности, — не менее десяти лет;внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;имеют отдельно стоящее здание;участвуют в международных программах и проектах;имеют в составе музейного фонда не менее десяти процентов культурных ценностей, являющихся национальным культурным достоянием;
библиотеки:
осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати пяти лет;внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;имеют отдельно стоящее здание;участвуют в международных программах и проектах;имеют в составе библиотечного фонда коллекции редких рукописей, старинных книг, документов и изданий, не менее десяти процентов которых являются национальным культурным достоянием.
Указ вводится в действие с 10 марта 2026 года.