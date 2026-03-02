Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп высказался о новом правителе Ирана: кого выбрал американский президент

Трамп заявил о трех кандидатах на пост нового руководства Ирана после ударов США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть три кандидата на пост нового руководства Ирана после ударов по стране. Слова американского лидера передает газета New York Times.

На тему событий в Иране глава Белого дома высказался в понедельник, 2 марта. Тогда он традиционно пообщался с журналистами, и, отвечая на очередной вопрос, подчеркнул, что уже определился с руководством страны. Более того, он выбрал конкретных людей.

«У меня есть три очень хороших избранника», — сказал Трамп.

При этом президент США не уточнил, кого именно имеет в виду. Однако добавил, что в будущем Вашингтон может снять санкции с Ирана. Но только в случае, если новое руководство проявит прагматичный подход.

Тогда же, рассуждая о смене власти, Трамп привел в пример действия США в Венесуэле. По его мнению, сценарий с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро можно считать идеальным. Журналисты посчитали, что американский лидер был уверен в повторении венесуэльского сценария в Иране.

Напомним, удары по Ирану США совместно с Израилем начали наносить еще в субботу, 28 февраля. Тогда Трамп выступил с заявлением, в котором объявил о начале военной операции и подчеркнул, что ее целью является защита американских граждан. Вскоре после этого Тегеран сам выступил с заявлением, в котором призвал осудить действия Вашингтон и подчеркнул, что происходящее нарушает международное право.

На данный момент известно, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Один из снарядов накрыл его, когда он находился на своем рабочем месте. В иране уже объявили 40-дневный траур и ввели нерабочую неделю. Сообщалось также о гибели его дочери, зятя, внука и невестки. Временное исполнение обязанностей верховного лидера возложено на президента, главу судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции.

В то же время, Иран уже дал ответ на атаки Израиля и США. Так, Тегеран ударил по американской военно-морской базе в Бахрейне. Использовались баллистическеие ракеты. Отмечается, что удар получился «результативным». Однако какие-либо другие подробности не приводятся. В частности, не уточняются масштаб разрушений и число жертв.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше