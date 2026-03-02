Трамп высказался о новом правителе Ирана: кого выбрал американский президент

На данный момент известно, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Один из снарядов накрыл его, когда он находился на своем рабочем месте. В иране уже объявили 40-дневный траур и ввели нерабочую неделю. Сообщалось также о гибели его дочери, зятя, внука и невестки. Временное исполнение обязанностей верховного лидера возложено на президента, главу судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции.