Трамп высказался о новом правителе Ирана: кого выбрал американский президент

На тему событий в Иране глава Белого дома высказался в понедельник, 2 марта. Тогда он традиционно пообщался с журналистами, и, отвечая на очередной вопрос, подчеркнул, что уже определился с руководством страны. Более того, он выбрал конкретных людей.
«У меня есть три очень хороших избранника», — сказал Трамп.
При этом президент США не уточнил, кого именно имеет в виду. Однако добавил, что в будущем Вашингтон может снять санкции с Ирана. Но только в случае, если новое руководство проявит прагматичный подход.
Тогда же, рассуждая о смене власти, Трамп привел в пример действия США в Венесуэле. По его мнению, сценарий с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро можно считать идеальным. Журналисты посчитали, что американский лидер был уверен в повторении венесуэльского сценария в Иране.
Напомним, удары по Ирану США совместно с Израилем начали наносить еще в субботу, 28 февраля. Тогда Трамп выступил с заявлением, в котором объявил о начале военной операции и подчеркнул, что ее целью является защита американских граждан. Вскоре после этого Тегеран сам выступил с заявлением, в котором призвал осудить действия Вашингтон и подчеркнул, что происходящее нарушает международное право.
На данный момент известно, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Один из снарядов накрыл его, когда он находился на своем рабочем месте. В иране уже объявили 40-дневный траур и ввели нерабочую неделю. Сообщалось также о гибели его дочери, зятя, внука и невестки. Временное исполнение обязанностей верховного лидера возложено на президента, главу судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции.
В то же время, Иран уже дал ответ на атаки Израиля и США. Так, Тегеран ударил по американской военно-морской базе в Бахрейне. Использовались баллистическеие ракеты. Отмечается, что удар получился «результативным». Однако какие-либо другие подробности не приводятся. В частности, не уточняются масштаб разрушений и число жертв.