В Красноярской краевой библиотеке открылась выставка «Поверь в мечту»

Выставка отражает личный художественный путь автора: искусство вошло в ее жизнь не сразу, но стало важной частью самоопределения. Работы демонстрируют стремление к поиску собственного пластического языка и последовательную работу с цветом и настроением, сообщили в пресс-службе библиотеки.