В Красноярской краевой библиотеке открылась выставка «Поверь в мечту»

Экспозиция объединяет акварельные работы и произведения, выполненные в технике масляной живописи. В центре внимания — зимние пейзажи, цветочные натюрморты, садовые и полевые мотивы, а также городские композиции.
Выставка отражает личный художественный путь автора: искусство вошло в ее жизнь не сразу, но стало важной частью самоопределения. Работы демонстрируют стремление к поиску собственного пластического языка и последовательную работу с цветом и настроением, сообщили в пресс-службе библиотеки.
6+