Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярской краевой библиотеке открылась выставка «Поверь в мечту»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В холле отдела городского абонемента Красноярской краевой научной библиотеки начала работу выставка «Поверь в мечту», представляющая творчество художницы Елены Машуковой.

Источник: НИА Красноярск

Экспозиция объединяет акварельные работы и произведения, выполненные в технике масляной живописи. В центре внимания — зимние пейзажи, цветочные натюрморты, садовые и полевые мотивы, а также городские композиции.

Выставка отражает личный художественный путь автора: искусство вошло в ее жизнь не сразу, но стало важной частью самоопределения. Работы демонстрируют стремление к поиску собственного пластического языка и последовательную работу с цветом и настроением, сообщили в пресс-службе библиотеки.

6+