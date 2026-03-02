Назаровские инспекторы устроили погоню за пьяным лихачом-рецидивистом без прав

Как выяснилось, за рулем был 39-летний мужчина без прав. В поле зрения Госавтоинспекции он попал не впервые. Только за прошлый год его 23 раза привлекали к административной ответственности, в том числе за езду без прав и в нетрезвом виде. И в этот раз алкотестер подтвердил состояние опьянения — 0,62 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.