Назаровские инспекторы устроили погоню за пьяным лихачом-рецидивистом без прав

В попытках скрыться от правоохранителей водитель иномарки еще несколько раз проехал на красный, выехал на встречную полосу и создал аварийную ситуацию.
Даже когда у машины спустили колеса, гонщик не сдался и продолжил ехать на дисках. В итоге машина все-таки остановилась, а сам нарушитель попытался убежать, но его поймали.
Как выяснилось, за рулем был 39-летний мужчина без прав. В поле зрения Госавтоинспекции он попал не впервые. Только за прошлый год его 23 раза привлекали к административной ответственности, в том числе за езду без прав и в нетрезвом виде. И в этот раз алкотестер подтвердил состояние опьянения — 0,62 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении мужчины составили 12 административных протоколов. Общая сумма штрафов превысила 17 тысяч рублей. Кроме того, оформлен материал по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, а также возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку, сообщают в Госавтоинспекции Красноярского края.