Умер известный российский драматург, выросший в Казахстане

О смерти известного российского драматурга Николая Коляды сообщил губернатор Свердловской области России Денис Паслер в своем Telegram-канале.
«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе. Имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника. Человек, которого называют “уральским солнцем современной драматургии”, таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей», — сообщил он.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте «Коляда-театра», Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области в семье работников совхоза.
Приступил к работе в театре в качестве артиста с 17 лет, сразу после окончания Свердловского театрального училища.
В 1994 году Николай Коляда дебютировал как режиссер, работал в Свердловском государственном академическом театре драмы и московском театре «Современник».
С 2003 года он сосредоточил внимание на деятельности режиссера и руководителя созданного им «Коляда-Театра».
Автор более чем 120 пьес и лауреат литературных премий.